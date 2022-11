Divulgação - Desafio beneficente acontece nesta quarta-feira (02) no Sport Club

O Desafio Thunasss acontece nesta quarta-feira (02) no Sport Club às 15h e reunirá craques de Juiz de Fora e região na missão de fazer o bem.

Segundo Dalvam Luiz, um dos organizadores do evento, a ideia principal é incentivar a galera do futebol amador de Juiz de Fora, e região a seguir ajudando famílias que passam por necessidade na cidade. A entrada será a doação de 1kg de alimento não perecível tanto para os atletas quanto pra quem vai acompanhar a partida.

Ainda, de acordo com Dalvam, a expectativa é de arrecadar em torno de 400kg de alimentos. Eles serão repassados a moradores de algumas regiões de Juiz de Fora. Os bairros Sagrado Coração, Villa Esperança, Santa Rita, Retiro, Monte Castelo, Esplanada e adjacências já possuem demanda pra as doações.

Participarão do evento os goleiros Ésio e Danilo, que estiveram recentemente no Villa Real, o atacante Deivdy Reis ex-Tupi e Tupynambás e alguns ex atletas profissionais como Fabiano Guru, Júnior Negão, Luís Gueguel,Michel Benhame, Ramon Pavão entre outros. Além de atletas e ex-atletas profissionais o evento também contará com a presença de algumas feras da música local e colegas de imprensa. A arbitragem será composta por juiz-foranos que trabalham nas Federações Mineira e Carioca.

A partida também terá transmissão ao vivo através do YouTube no canal P2 Produtora de Conteúdos.