Em homenagem ao Novembro Azul a partir desta terça-feira (08) até sexta-feira (11) o Consultório de Enfermagem do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora oferece atendimento gratuito para a população como forma de prevenção ao câncer de próstata.

Serão ofertados Aferição de pressão arterial, Glicemia Capilar, Peso (IMC) e orientações de prevenção.

O consultório de Enfermagem da Estácio fica localizado na Av. Presidente João Goulart, 600 na sala 118. O atendimento é das 18h as 22h para quem trabalha o dia todo buscar orientações sobre como é o exame, tirar todas as dúvidas. Ajudar a localizar o espaço mais próximo da residência do paciente para seguir atendimento. Aproveitar também para aferição de pressão, teste de glicemia e orientar mesmo quem foi para outro serviço sobre prevenção e riscos do câncer de próstata. Os atendimentos são agendados pelo WhatsApp (32)3249 -3609.

FOTO: Ascom - Estácio oferece atendimento gratuito no consultório de Enfermagem de 08 à 11 de novembro.

