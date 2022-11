Agência Brasil/Fernando Frazão - Musicólogo vem a Juiz de Fora e lança livro nesta sexta-feira

O pesquisador e musicólogo Ricardo Cravo Albin lança o livro: “Pedro I - Compositor Inesperado: Oito Ensaios Inéditos Sobre o Homem e o Proclamador, no Bicentenário da Independência do Brasil (1822-2022)”, nesta sexta-feira (11), no Museu Mariano Procópio. Ricardo reuniu os textos e fará uma palestra com entrada franca e livre para todos os públicos às 14h, além do lançamento. A participação garantirá um certificado e será feito sorteio dos livros. Os interessados devem fazer inscrição pelo telefone (32) 3211-1145 até a quinta-feira (11).



A obra reúne oito ensaios inéditos de historiadores renomados sobre Pedro I, abordando uma faceta pouco conhecida do primeiro imperador: a de compositor, titularizando em livro tanto sua verve multifacetada quanto sua desconhecida obra musical pela primeira vez. Os ensaios inéditos foram escritos por Mary Del Priore, Ricardo Cravo Albin, Giovanni Codeça, Bruno de Cerqueira, Paulo Rezzutti, Rosana Lanzelotte, Isabel Lustosa, Paulo de Assunção e Arno Wehling, e são acompanhados no livro (seleta de 17 faixas) de CD e QR Code incluídos na edição histórica.

Ricardo Cravo Albin é o fundador do Museu da Imagem e do Som (MIS), sendo considerado um dos maiores pesquisadores da Música Popular Brasileira. Historiador de MPB, produtor musical, produtor de rádio e televisão, crítico e comentarista, Albin foi ainda diretor geral da Embrafilme e presidente do Instituto Nacional de Cinema (INC). É também autor, desde 1973, de aproximadamente 2500 programas radiofônicos para a Rádio MEC. Sua maior obra é o Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira, disponível em meio digital, com cerca de doze mil verbetes.





