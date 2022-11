Divulgação Fórum da Cultura/Márcia Falabella - Espetáculo será apresentado no palco do Fórum da Cultura, em três datas

A peça teatral "O Quinteto" do Grupo Divulgação (GD) estreia nesta sexta-feira, 11, e terá apresentações no sábado (12) e no domingo (13). Com texto assinado por José Luiz Ribeiro, a montagem marca a conclusão dos trabalhos do Núcleo de Adolescentes do GD em 2022. As apresentações serão realizadas no Teatro do Forum da Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), sempre às 20h30.

A peça, que também tem a direção de José Luiz Ribeiro, conta a história de cinco garotas que vivem em um orfanato administrado por uma freira e um padre católicos. As jovens se preparam para participar de um concurso de coros musicais no Rio de Janeiro.

Em meio aos preparativos, angústias atravessam os habitantes do local. As meninas buscam meios de descobrirem suas origens, enquanto a Madre Superiora e o Padre têm que lidar com o pedido de retomada do imóvel feito pelos herdeiros da proprietária, já que a casa é emprestada. Apesar dos sobressaltos e desencontros, adianta José Luiz, o final é feliz para os personagens. “As cinco meninas conseguem se juntar para ganhar um festival de coros. É uma peça leve em um tempo de muita dificuldade, que foi esse ano”, reflete o autor.



A peça é apresentada no âmbito do projeto de Extensão Centro de Estudos Teatrais – Cursos e Oficinas, com mais de vinte e cinco anos de história. Dessa forma, o grupo disponibiliza dois convites gratuitos para todos os professores, professores aposentados, servidores técnico-administrativos em Educação (TAEs), funcionários terceirizados e alunos da assistência estudantil da UFJF. Os interessados podem obter os ingressos 30 minutos antes do espetáculo, mediante comprovação de vínculo, ou antecipadamente na secretaria do Forum da Cultura, em horário de expediente.



No projeto, estudantes secundaristas das redes pública e privada de ensino, com idade mínima de 14 anos, têm a oportunidade de receber oficinas de corpo, voz, interpretação e improviso e conhecimento da linguagem teatral. Com “O Quinteto”, parte dos integrantes do Núcleo chega ao fim do curso com participação em quatro espetáculos encenados ao longo do ano.



Além de ‘O Quinteto’, os adolescentes fizeram uma apresentação sobre Manuel Bandeira, a peça ‘A Morta Insepulta’ (espetáculo em celebração aos 50 anos da inauguração do Fórum da Cultura, reunindo integrantes dos núcleos Universitário, de Adolescentes e de Terceira Idade do Divulgação e, também, a peça infantil ‘O Ratim Conquistador’ (junto com o Núcleo Universitário).

O elenco conta com os atores Aian Cruz, Bia Rodrigues, Erick Juliani, Ester Santiago, Hugo Vieira, Igor Santos, Laís Fonseca, Márcia Falabella, Maria de Lima, Nanda Queiróz e Waine Meirelles.



A preparação vocal e o cartaz do espetáculo são assinados por Márcia Falabella. O registro fotográfico é de Márcia Falabella e Pedro Moysés; Açucena Arbex realiza o registro videográfico. O figurino é de Malu Ribeiro. Na sonotécnica, Igor Santos. No apoio ao espetáculo estão os integrantes do Grupo Divulgação. Texto, desenho de luz e direção são de José Luiz Ribeiro.



O projeto de Extensão Centro de Estudos Teatrais – Cursos e Oficinas é ministrado pelo professor aposentado da Faculdade de Comunicação (Facom/UFJF), José Luiz Ribeiro e pelas professoras Marise Mendes e Márcia Falabella, da mesma unidade acadêmica. A bolsista do projeto é a estudante Larissa Costa Cardoso e Silva.



