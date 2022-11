Foto: Pixabay - Evento reúne as melhores hamburguerias da cidade

Acontece entre sexta (11) e domingo (13) será realizada a 4ª edição do "JF Burger Fest". O evento acontece no Aeroporto da Serrinha, na Avenida Prefeito Mello Reis, no bairro Aeroporto. No evento serão reunidas as melhores hamburguerias de Juiz de Fora. Ao todo, são 16 casas participantes com receitas criadas especialmente para o festival, com preço fixo de R$20,00 reais. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).

De acordo com os organizadores, é esperado um público de mais de 30 mil pessoas durante os três dias. No cardápio, o público poderá desfrutar dos mais variados produtos como cervejas artesanais, sobremesas, cafés, vinhos e drinks diversos. Também será comercializado petiscos para os pets. A entrada é gratuita. O evento tem como objetivo fortalecer a produção gastronômica da cidade e conta com o apoio da PJF por meio do Edital do Programa de Fomento a Projetos Turísticos; além do Sebrae, Abrasel Zona da Mata, Beco e Goodlife.

A programação já para esta sexta-feira (11), será de pop rock com a Banda Inácio às 18h30 e ETC às 20h20. Sábado, os trabalhos começam com o rock da dupla Reck às 15h. Em sequência, às 18h, é a vez da MPB com Tatá Chamas e as Inflamáveis. Para fechar, às 20h rola o encontro entre Ingoma, Laura Conceição e RT Mallone.

Por fim, no domingo tem samba a partir das 15h com Carlos Fernando Cunha e Mamão. Em sequência, às 17h, é a vez do trio Três é Ímpar e, para encerrar a programação musical, a banda Soul Rueiro sobe ao palco às 19h. Nos intervalos dos shows, o som fica por conta dos DJs Alex Paz e Marcelo Castro. A curadoria dos shows foi realizada pelo Beco, Centro Cultural inaugurado em agosto na cidade.

Confira a programação do JF Burger Fest 2022



Sexta-Feira, das 17h às 22h

Sábado, das 11h às 22h

Domingo, das 11h às 22h





Tags:

Empreendedorismo | gastronomia