Foto: Pixabay - Evento acontece neste fim de semana

Acontece neste fim de semana a primeira edição do Beer Festival da ASCOMCER no estacionamento frontal do Shopping Jardim Norte, nos dias 19 e 20 de novembro. O evento beneficente tem a proposta de arrecadar fundos para a instituição. Diversas cervejarias locais e estabelecimentos estão apoiando o projeto.

De acordo com a presidente da ASCOMCER, Alessandra Sampaio, o evento beneficente foi pensado em prol do Hospital, não apenas para agregar a cultura e lazer para a cidade, mas que também seja uma forma de valorizar e divulgar as cervejarias artesanais e que são símbolos do município.

No sábado, dia 19, a programação terá inicio das 14h às 22h e no domingo, de 14h às 21h. Ao todo, serão 13 cervejarias parceiras. Além disso, outras bebidas poderão estarão sendo comercializadas. Já na barraca da própria ASCOMCER, serão vendidas bebidas não-alcóolicas. Para animar ainda mais o evento, a instituição está promovendo uma programação musical com DJs da cidade e apresentações acústicas.

A novidade está no lançamento da cerveja da própria instituição, a “Cerveja pela Vida”. A bebida foi produzida em parceria com a cervejaria Hankzbier e terá coloração rosa em homenagem ao mês do Outubro Rosa e será 100% solidária. A edição será limitada a apenas 1.700 unidades, e será comercializada durante o 1º ASCOMCER Beer Festival, pelo valor simbólico de R$ 15, diretamente na tenda da instituição durante todo o evento. Os recursos arrecadados irão ajudar o hospital.













Tags:

ascomcer | BEER FESTIVAL | JARDIM NORTE