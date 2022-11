Divulgação PJF - Parque da Lajinha será a inspiração para o grupo de desenhistas que se encontrará na manhã deste sábado (19)

O Parque da Lajinha será o ponto de encontro do 1º Encontro de Urban Sketchers na regional Juiz de Fora, neste sábado (19) das 9h às 12h. A atividade na qual desenhistas amadores e profissionais se reunião para a criação de artes visuais. Pessoas de todas as idades podem participar gratuitamente,. É necessário levar o próprio material de desenho e uma canga, para que fiquem mais confortáveis.



O movimento mundial promovido pelo Urban Scketchers, reúne artistas para mobilizar as pessoas a retratar as cidades por meio de desenhos, partindo de conhecimentos intrínsecos para retratar a arte, valorizando o patrimônio cultural local é um evento anual, que leva os desenhistas para as ruas, praças, monumentos e pessoas da cidade anfitriã.