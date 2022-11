Divulgação Pró-Reitoria de Cultura UFJF - Obra de Isabela Vida Moreno é uma das que participam da mostra

Trabalhos de alunos do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Artes e Design da UFJF, integram a

mostra coletiva “Meridionar”, que ocupa a Galeria Espaço Reitoria, no Campus, até o dia 2 de dezembro. As obras, provenientes do VIII Seminário em Artes, Cultura e Linguagens, promovida pelo Programa, buscam causar uma reflexão sobre a importância de uma interação com dinâmicas opostas a um sistema consolidado, em que o Norte é sempre a direção.

A ideia da mostra é estender a diferentes públicos a proposta de agir e enviesar o olhar de forma meridional, descortinando opressões, redesenhando geografias e redescobrindo poéticas esquecidas.



No texto de apresentação, os curadores da mostra, Camila Vitório Siqueira. Francisco Brandão, Marcos Amato, Gleice Lisboa, Hamilton de Paulo Ferreira e Cristiane Maria Medeiros Laia ressaltam que, longe do sentido negativo ligado à perda ou ao desvario, “meridionar-se” remete à conquista de espaço e força para demonstrar o ato não planejado, a ação de se colocar propositalmente em situações inesperadas e reveladoras de possibilidades artísticas e culturais.

A professora e fotógrafa Gleice Lisboa destaca que a importância de uma exposição

como esta é a possibilidade de se estabelecer um contato com diferentes olhares artísticos,

ampliando o conhecimento e expandindo o pensamento sem a prisão dos conceitos pré-

estabelecidos.

Integram “Meridionar” com seus diferentes pontos de vista os artistas Isabela Vida

Moreno, com “Patrimônio em xeque”; Samantha Ribeiro, com “Estudo de um elo”; Roberto

Zink, com “Do direito de ir e vir?”; Patrícia Gomes de Almeida, com “Retalhos”; Stephanie

Belém, com “La fuerza de todo es creación”, “Floresta” e “Armadeira”; Andressa Silva, com

“Série futurista”; Paulo César Marques Holanda, com “Modos de saquear I”; Flávia Carolina

Valle Machado, com “Sangue latino”. E ainda: Luma Maranhão Fimiano, com “Feridas abertas”; Ismael Honório, com “Máscaras”; Julia Ciampi, com “The oldest brazilian flag”; Sandro Bottene, com “Dolor

directiones”; Anna Lamha, com “Lascas”; Thales de Oliveira Godoi Cruz, com “Espaço coindensado”; Marco Antonio Mendes Rabello, com “Trajetórias e Solitud”; Lume e M.A.R, com “Travesti sigilosa”; e Marcos Amato , com a série “Cadê o Lacet?”.