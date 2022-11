Foto: Prefeitura de JF - Festival começa nesta segunda-feira (21)

Começa nesta segunda-feira (21) as exibições dos filmes da 21ª edição do Primeiro Plano - Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades. As apresentações acontecem de forma gratuita no Shopping Alameda. Também serão oferecidas oficinas gratuitas de produção audiovisual no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM), Escola de Artes Pró-Música e Anfiteatro João Carriço.

Ao todo, serão 58 filmes que serão exibidos até o dia 26 de novembro. Desse total, serão 24 obras na Mostra Competitiva Mercocidades e 34 da Mostra Competitiva Regional, que reúne produção desenvolvida por realizadores da Zona da Mata de Minas Gerais.

A entrada é gratuita e toda a programação pode ser conferida no Instagram @primeiroplano e no site.

As inscrições para as oficinas podem ser feitas pelo link. As opções oferecidas nesta edição são:



- Assistência de Direção, com Renan Barbosa Brandão;

- Captação e Edição de Som para Diálogos, com André Medeiros;

- Fazendo Vídeos no Meu Telefone, com Rodrigo Carneiro;

- Escrita para Séries de Ficção, com Alice Marcone;

- Narração – Acessibilização de filmes para Inclusão de Pessoas com Deficiência Visual, com Patrícia Almeida