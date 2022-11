Acontece no próximo domingo (27), no Teatro Solar, em Juiz de Fora, o Espetáculo "Rádio Osquindó - O Show." O evento é um oferecimento do programa Diversão em Cena que traz uma mistura de cantigas, brincadeiras, mitos, jogos e referências das festas populares brasileiras. O musical mostra a cultura da infância.

Ela é revelada em cenários, figurinos e adereços da peça. No repertório, invenções musicais como: O Trem Maluco, Rock da Canoa, A Hora da Mistura e O Terrível Blues do Boitatá. O show incorpora, também, recursos cênicos e circenses que aguçam a curiosidade e a imaginação da plateia.

A Banda Osquindô trabalha com o público infantil há cercda de 10 anos. Já são mais de 350 apresentações, com shows que reuniram aproximadamente 120 mil pessoas, interagindo e cantando com os músicos. Além disso, a banda pertence ao Clube Osquindô, uma associação cultural que tem foco em desenvolver hábitos de leitura e do brincar, sendo a responsável por projetos socioculturais e artísticos que organizam o trabalho de artistas, educadores e técnicos.

DIVERSÃO EM CENA

“Radio Osquindô - O Show”

Data: 27 de novembro – Domingo

Horário: 16h

Local: Teatro Solar | Av. Presidente Itamar Franco, 2104, São Mateus - Juiz de Fora

Indicação Etária: Livre

Preço: Gratuito

Retirada de ingressos: Via aplicativo do Diversão em Cena ou uma hora antes do evento na bilheteria do teatro.