O Fórum da Cultura irá receber nesta sexta-feira (25), o lançamento do livro "O amador no audiovisual", do jornalista Jhonatan Mata. A obra foi produzida em um cenário de pandemia e campanhas politicas. De acordo com o autor, é preciso de literacia e fluência midiáticas para entender o mundo midiatizado que habitamos e que nos habita. Anda de acordo com ele, nos dias atuais, tudo se emaranha de forma complexa, desde a política ao streaming, do YouTube às plataformas de games, das produções amadoras às profissionais. Essa hibridização, esse mixar e remixar na mídia, exige atenção dos pesquisadores.

“O amador no audiovisual brasileiro contemporâneo estabelece um vínculo híbrido

com as produções profissionais, que mescla, por exemplo, autoria, curadoria e audiência por

parte dos "não-jornalistas". Nesse ambiente, a redefinição e por vezes a indefinição de

fronteiras entre o amadorismo e o profissionalismo são as principais responsáveis pelo caráter

híbrido dessas relações”, pontua Mata.



FOTO: Capa do livro - Jornalista lança sua obra no Fórum da Cultura nesta sexta-feira (25)

Na obra, Jhonatan analisa a TV como fenômeno de cultura e prática social, utilizando, como objetos de pesquisa, os quadros colaborativos "Outro Olhar", da TV Brasil, e "Parceiro do RJ", da Rede Globo. O objetivo do livro é entender se o jornalismo colaborativo no país, por meio desse recorte, colabora para uma prática jornalística mais plural, promovendo descentralização nas abordagens e escolhas daquilo que se transforma em notícia.

O evento de lançamento é aberto ao público em geral, com entrada gratuita.