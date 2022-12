Acontece neste domingo (04) mais uma edição da caminhada pelo fim da violência contra mulheres e meninas. A concentração será às 09h no Moinho Zona Norte. De acordo com o Grupo Mulheres do Brasil, o objetivo é sensibilizar toda a sociedade ao esclarecer o que é violência, que não é somente a agressão física, e porque é importante reconhecer e denunciar, mudando a opinião pública e derrubando mitos e paradigmas; construir estratégias integradas, unindo esforços com quem já trabalha pelo tema, promovendo a integração de movimentos que lutam pela erradicação da violência contra mulheres e meninas e o poder púbico; e garantir ações de transformação e combate, uma assistência adequada às vítimas de violência, lutando por legislações favoráveis às vítimas e pela recuperação dos agressores.



De acordo com uma das integrantes do grupo, Nina Scafutto, o número de mulheres e meninas vítimas de violência é uma cresecente na nossa sociedade. Ainda de acordo com ela, a caminhada é uma forma de mostrar e alertar a população sobre o problema social vivido por muitas mulheres.

"A caminhada começa com a gente do grupo e termina com crianças e outras pessoas participando, inclusive homens. É um evento de consientização muito importante. Pra nós esse evento tem um saldo muito positivo."

Ainda de acordo com Nina Scafutto, a caminhada é aberta para todas as pessoas participarem. Ela pede para que cada participante vá com uma peça de roupa na cor laranja.

"Qualquer pessoa pode participar da caminhada com a gente. Nós estaremos usando uma roupa laranja durante o percurso. Aqui em Juiz de Fora, o grupo já atua há quatro anos e só vem crescendo. Nós já fizemos várias visitas ativas para onde falávamos sobre os cuidados que as pessoas precisam ter durante a pandemia, chamamos também dentistas, ginecologistas, dentre outros."

A concentração acontece neste domingo (04), às 09h, no Moinho Zona Norte - Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 900 - Francisco Bernardino e vai até o Centro de Juiz de Fora.



