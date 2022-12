A Mostra “O Poder do Abraço”, da artista plástica Nequitz, está aberta ao público na Galeria de Arte do Fórum da Cultura até o dia 9 de dezembro. Telas de diferentes tamanhos, produzidas com tinta acrílica, retratam a importância que o abraço possui, em um momento em que o distanciamento social era uma medida de saúde, já que as imagens foram criadas no período da pandemia. “Adoro abraçar os amigos, a família… E naquele momento não podíamos abraçar. Foi quando me surgiu a vontade de fazer uma série que mostrasse o poder do abraço”, relembra Nequitz.

Marcílio Gomes, assina a curadoria do projeto da artista que é natural de Juiz de Fora. Ela realizou exposições dentro e fora do país. Com suas pinturas intensas e vibrantes, que atravessam temas sensíveis, já estive em grandes centros, como França, Itália, Emirados Árabes Unidos, Japão, Suécia, Inglaterra, Estados Unidos, Espanha, Chile, Argentina e Paraguai. Ela afirma que a arte é o alimento da minha alma. "Com tintas e pincéis soltos das amarras do inconsciente, deixo-me levar para o imaginário, mergulhando fundo em minhas emoções”, destaca



“O Poder do Abraço” é resultado de dois anos de produções, algumas delas nascidas a partir de momentos presenciados pela artista e resgatados pela memória no período de isolamento e outras criadas em seu interior e manifestadas nas telas. Para a artista, o abraço deveria ser muito mais utilizado do que é. “O abraço cura muita coisa. É carinho manifesto, tem o poder de renovar as esperanças, confortar, dar forças para continuar… O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço!”, afirma.



A exposição permanecerá aberta para visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h, seguindo até o dia 9 de dezembro. O vernissage e as visitações são gratuitos e abertos ao público em geral. A mostra contará também com repercussão nos perfis do Fórum da Cultura no Instagram e no Facebook.