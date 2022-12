Foi lançado nesta sexta-feira (02) pelo Coral da UFJF, o coro Balada de louco. O vídeo foi gravado neste ano e é primeiro a ser produzido pelo grupo após a pandemia, período em que realizou cinco trabalhos virtuais. Terminado o isolamento social, as imagens puderam ser feitas no estúdio do Cead/UFJF (Centro de Educação à Distância da Universidade Federal de Juiz de Fora), o que resultou em maior qualidade para o produto final. Os áudios foram captados individualmente, pelos coralistas, usando o celular.

O Coral da UFJF completa 56 anos neste mês de dezembro e possui arranjo a quatro vozes feito em 2007 pelo maestro André Pires, ex-regente do grupo, Balada do louco é uma parceria de Rita Lee e Arnaldo Baptista, que vive em Juiz de Fora há quase quarenta anos ao lado de sua esposa, Lucinha Barbosa.

Balada de louco foi gravada pelos Mutantes em 1972 e faz sucesso ainda nos dias de hoje. Para a criação do coro virtual, a base foi feita com a música com outra faceta da criatividade de Arnaldo Dias Baptista: a sua produção nas artes plásticas. Dessa forma, a idealizadora do vídeo, Liliane da Rocha, que está a frente da equipe do Cead/UFJF, fez a mescla das pinturas de Arnaldo às imagens dos cantantes.

Confira o clipe Balada de louco produzido pelo Coral da UFJF clicando neste link.