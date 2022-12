Acontece neste domingo (11) a apresentação do espetáculo "A Magia do Natal". O evento acontece na Praça CEU, em duas sessões: às 15h e às 18h, no anfiteatro do equipamento urbano. Crianças, adolescentes, jovens e adultas, as bailarinas ensaiaram cerca de 15 coreografias inspiradas no clássico “O Quebra-Nozes” e dançarão em um cenário pintado pelo artista visual Lúcio Rodrigues.

Os convites para o evento foram distribuídos para familiares dos participantes. Ao todo, serão 160 bailarinas. A direção do espetáculo é do articulador cultural Welbert Rodrigues de Paula. A Praça CEU fica localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 5.899 – Benfica