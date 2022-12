O teatro do Museu Ferroviário recebe neste domingo (11), o espetáculo "O Lado Oculto de um Crime", da Cia. Sentenciados. A peça conta a história de dois irmãos, atormentados pelo passado obscuro revelado em sessões com um psicólogo, cometem um crime que os aprisionam num cenário de vida ou morte.

Com uma narrativa densa, a peça, que tem texto e direção de Yago Navarro, pretende asfixiar o público com os conflitos enfrentados pelos personagens e com surpreendente desfecho. O padrasto abusivo, a mãe reprimida e o pai desconhecido conduzem Marcus e Alex a um crime que traz grandes revelações para a trama.

As apresentações acontecem em duas sessões, às 17h e às 19h30, e os ingressos podem ser adquiridos no Sympla ou pelo telefone (32) 98815-5019. A classificação etária é de 16 anos, e a montagem tem duração de 55 minutos. A estreia da peça aconteceu em 2017, no Festival de Teatro de São João Nepomuceno, onde foi consagrada como o terceiro melhor espetáculo da mostra. De lá pra cá, o espetáculo conquistou prêmios de Grupo Revelação, Melhor Cenário e Melhor Ator Coadjuvante para o artista Michel Costa. O elenco da peça é composto por Andreza Dias, Fábio de Cácia, Michel Costa e Yago Navarro.