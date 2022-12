Acontece nos dias 19 e 21de dezembro as Cantatas de Natal pelo Coral Pró-Música e pela Orquestra Sinfônica Pró-Música/UFJF. As apresentações celebram o nascimento de Cristo e as promessas de paz propagadas em tradicionais composições brasileiras e estrangeiras para a ocasião.

Na edição deste ano, haverão mais dois grupos que irão participar do evento , o Coro São Mateus e o Coral Arquidiocesano Benedictus, que se somam às apresentações dos dias 19 e 21, às 19h30. Os locais escolhidos são a Igreja São Mateus, na segunda-feira, e a Catedral, na quarta-feira.

Serão 100 intérpretes que levantam suas vozes para acompanhar a Orquestra Sinfônica Pró-Música e seus 30 integrantes na execução de um repertório que traz como destaques as músicas “Adeste fideles”, “Noite escura (solo)”, “Tu scendi dalle stelle”, “On Earth as it is in Heaven”, “Glória in excelsis Deo”, “Natal todo dia”, “Maria e o Anjo”. “Oh happy day”, “I will follow him” e “Noite feliz”, as canções mais conhecidas e celebradas, fecham o programa.

