Como parte das atrações que integram o "Natal de Todos Nós", a Prefeitura de Juiz de Fora anunciou um evento natalino que será realizado na Praça Doutor João Penido, a Praça da Estação, na quinta-feira (22), às 18h. A ação contará com barracas de cervejas artesanais, comidas e artesanato, além de uma programação especial para as crianças organizada pelo projeto “JF Lazer”, com jogos e brinquedos infláveis até às 21h, de forma gratuita. A data contará, ainda, com a visita do Papai Noel. A decoração e as luzes vão permanecer no centro até o Dia de Reis, 6 de janeiro.



O evento será iniciado com o artista Marcus Amaral, que apresentará seu show no formato de voz e violão, seguida da grande atração da noite, a chegada do Papai Noel da MRS Logística SA em um trem personalizado com luzes e enfeites natalinos. Às 19h30, o Coro Municipal de Juiz de Fora/Vox Uomini e o Coral Cesama se apresentam com um repertório especial, composto por clássicos natalinos. Encerrando a festa, haverá um show do “Forró do Berilo”.



A festa de Natal da Prefeitura de Juiz de Fora conta com o apoio da MRS, Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora (ACEJF), Polícia Militar de Minas Gerais e Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF).



Confira abaixo a programação completa do evento:



18h - Início do evento com apresentação do artista Marcus Amaral



19h- Chegada do Papai Noel da MRS



19h30 - Início das Cantatas Natalinas



20h30 - Show do “Forró do Berilo”



22h- Encerramento do evento

