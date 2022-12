A banda juiz-forana ZonaBlue comemora 25 anos de carreira nesta sexta-feira (16). Para celebrar a data, a banda irá fazer um show na noite de hoje (16), no La Cueva de Cervejantes, em Juiz de Fora.



Segundo o vocalista, Ricardo Capra, os 25 anos de carreira da banda é uma consagração. Para ele, os parceiros de palco são fundamentais na construção do sucesso da banda, mesmo em meio a muitas dificuldades enfrentadas em mais de duas décadas de estrada.



“Hoje somos uma banda consagrada em Juiz de Fora. Mas todos os dias estamos atrás de público-alvo. A gente tem muito público no Sul e Norte de Minas, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e por aí vai. Nós conseguimos plantar a nossa semetinha em um raio de quilometragem satisfatório.”



Ainda de acordo com o vocalista, após mais de 20 anos cantando e tocando músicas de outros artistas do rock, a banda irá começar a investir em músicas autorais. A exemplo disso, é o recente lançamento do single “Só pra te ver”.



“Essa música é uma das muitas que serão lançadas para o nosso álbum. Mês a mês iremos lançar um novo single e isso está sendo um presente para Juiz de Fora. Vamos investir nisso a partir de agora e neste álbum serão dez músicas. Já estamos gravando a sexta música e até março ou abril estaremos com o álbum completo. Chegou a hora de colocarmos a cara no vento.”



O show acontece nesta sexta-feira (16) La Cueva de Cervejantes, localizado na Rua Cel. Antônio Teixeira de Carvalho, 127, bairro Novo Horizonte. A abertura da casa será às 21h com abertura do show Xad Caramelo. A classificação é de 18 anos.



Para acompanhar o novo single "Só pra te ver", clique aqui