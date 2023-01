O Independência Shopping nos dias 20, 21, 28 e 29 de janeiro uma programação com diversas oficinas infantis gratuitas para as últimas semanas de férias escolares. São atividades que envolvem ginastica, oficinas e brincadeiras corporais. As atividades são gratuitas e é necessário realizar inscrições através pelo WhatsApp do SAC (32) 3257-3617.



Confira a programação



20/01/2023, 16h.

Ginástica, brincadeiras corporais e caça ao tesouro com pistas.

21/01/2023, 16h.



Oficina meu robô e brinquedos com pregador de roupa e palitos.

28/01/2023, 16h.

Cross kids.



29/01/2023, 16h.

Oficina com argila, elementos da natureza e jardinagem