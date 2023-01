Nesta sexta (20) e sábado (21) o Parque Halfeld será palco de diversas atrações promovidas pela Prefeitura de Juiz de Fora no período de férias. A ideia é oferecer atrações para esta época do ano para crianças e adultos, englobando ainda as festividades do carnaval. Os eventos são gratuitos e tem o objetivo de proporcionar aos juiz-foranos e visitantes uma série de ações de turismo, lazer e cultura, além de fortalecer a economia.

De acordo com a PJF, a partir das 16h do dia 20, no Parque Halfeld, haverá diversos beer trucks para consumo de cervejas artesanais produzidas em Juiz de Fora. As cervejas artesanais do município já foram premiadas nacionalmente e são consideradas estimuladoras do turismo. Também haverá, no Parque Halfeld, apresentação musical da cantora Sandra Portella.

Quatro beer trucks estarão estacionados no Parque Halfeld, no horário de 16h às 21h. Haverá mesas e cadeiras para descanso e comodidade dos presentes. Ainda na sexta-feira (20), a partir das 18h, o público contará com o show da cantora Sandra Portella, um dos nomes mais conhecidos do cenário musical nacional



Além disso, em comemoração ao Dia Mundial do Queijo, serão realizadas atividades das secretarias de Turismo, Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic) e Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa). Uma dessas ações será uma visita guiada à Casa do Queijeiro, uma das queijarias mais tradicionais de Juiz de Fora e que funciona também como escola para a formação de profissionais queijeiros. A partir das 14 horas, será realizada no Espaço Cidade uma mostra do Arranjo Produtivo Local (APL) do queijo, com venda e consumo do produto.

Confira a programação completa

Sexta-feira

10h - Visita à Casa do Queijeiro (Rua Paracatu, 1.000, Bandeirantes) – Ponto de Encontro na Casa do Queijeiro



Espaço Cidade (Avenida Rio Branco esquina com Parque Halfeld)

14h - Abertura da programação especial do Dia Mundial do Queijo

14h30 - Mostra de Queijo Minas dos produtores que integram o Caminho Novo

16h às 18h - Feira dos produtores de Queijo e Cerveja artesanal da região



Parque Halfeld

16h às 21h- Venda e consumo de cervejas artesanais

18h- Show da cantora Sandra Portella



Sábado

10h às 14h - Feira dos produtores de Queijo e Cerveja artesanal da região