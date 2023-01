O Museu Mariano Procópio irá promover entre os dias 25 e 27 de janeiro uma programação especial para o público infantil. O evento "Férias no Museu" irá proporcionar momentos de lazer e descontração aos participantes.

A programação conta com oficinas de arte, contação de histórias sobre o museu e muitas brincadeiras. Ao todo serão três turmas com 20 participantes cada. As inscrições têm início na próxima quinta-feira, 19, a partir das 9h, e devem ser feitas através do telefone (32) 3690-2200. Podem se inscrever crianças entre 6 e 11 anos.



As atividades devem ser acompanhadas pelos pais ou responsáveis. Haverá também um momento de lanche compartilhado. Os participantes devem vir com roupas e calçados confortáveis para realizar as atividades que contam com caminhadas e brincadeiras. As vagas são limitadas.

Inscrições

Dia 19 de Janeiro

Das 9h às 12h e das 13h às 17h

Pelo telefone (32) 3690-2200