A Prefeitura de Juiz de Fora divulgou a programação dos desfiles oficiais do Carnaval 2023 na cidade. As escolas trabalham em ritmo acelerado para o retorno à Passarela do Samba. Em 2017, foi a última apresentação das agremiações, que retornam neste ano. A Prefeitura também optou pela retorno do calendário oficial da folia.

Os desfiles, neste ano, irão acontecer nos dias 20 e 21 de fevereiro, na Passarela do Samba, que será montada na Avenida Brasil, no trecho entre as pontes das ruas Manoel Setembrino de Carvalho, com concentração na Rua Maria Perpétua e Benjamin Constant, onde será a dispersão. A ordem de apresentação das agremiações foi definida pela Liga Independente das Escolas de Samba de Juiz de Fora (Liesjuf):

Segunda-feira | 20/02

Grupo de Acesso | A partir das 21h30

Tempo máximo de desfile: uma hora e cinco minutos

Tempo mínimo de desfile: 45 minutos



- Mocidade Independente do Progresso

- Partido Alto

- Vale do Paraibuna

- União de Santa Luzia

- União das Cores



Terça-feira | 21/02

Escolas mirins | A partir das 18h

Tempo de desfile: 60 minutos



- Herdeiros da Vila

- Império da Torre

- Mocidade Alegre do Amanhã



Grupo Especial | A partir das 21h

Tempo máximo de desfile: uma hora e dez minutos

Tempo mínimo de desfile: 55 minutos



- Rivais da Primavera

- Unidos das Vilas do Retiro

- Mocidade Alegre

- Turunas do Riachuelo

- Feliz Lembrança

- Real Grandeza