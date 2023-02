O Parque Halfeld e o Parque Municipal receberão uma programação especial voltada para as famílias até domingo (5). A ação promovida pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) teve início com apresentação musical do cantor Alexandre Pereira e banda, com participação especial da cantora Sandra Portella, no Parque Halfeld nesta sexta-feira, com a presença de três beer trucks comercializando cervejas artesanais.



Neste sábado (4), as atividades começarão às 10h, no Parque Halfeld. O Serviço Social do Comércio (Sesc), em parceria com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), vai oferecer ações de recreação infantil, com brincadeiras, jogos e atividades lúdicas. A recreação do Sesc vai divertir e proporcionar convivência, aprendizado e integração social, por meio de uma programação variada. Também estará disponível a aquisição de cervejas artesanais nos beer trucks. Outra atração é a Trupe Lá na Lona - “Vivenciando o Circo”, que se apresentará às 11h. No início da tarde, às 13h, o público presente vai acompanhar o show completo da artista Sandra Portella, um dos nomes mais conhecidos do cenário musical. O repertório será composto por muito samba e axé. Para o conforto dos presentes, haverá uma tenda, mesas e cadeiras para descanso.



No domingo (4), às 11h, no Parque Municipal, será um momento de se encontrar com a Trupe Lá na Lona - “Vivenciando o Circo”. Já para quem gosta de ouvir histórias populares, afro-brasileira e africana, poderá conferir, às 13h, os contos de Vanda Maria Ferreira, autora dos livros “O Julgamento de João Jiló”, “A Revogação do Julgamento de João Jiló” e “SENTIMENTOS”, com poemas e contos publicados em treze antologias. Na sequência, será possível aproveitar as atrações normais que o Parque Municipal oferece, como piscina, campos de futebol, quadras, parquinho, visitas guiadas pelo bosque, entre outras.



O Parque Municipal fica na Rua do Contorno 8, no bairro Nova Califórnia e funciona das 8h às 17h, permitindo a entrada de visitantes até às 16h. Para quem precisa do transporte público, as linhas que atendem o Parque são 520 (Aeroporto), 531 (Nova Califórnia) e 537 (Jardim da Serra), todos descritos no letreiro com “Via Parque Municipal”.



Confira a programação completa:



Sábado, dia 04, no Parque Halfeld



10h – Venda e consumo de cervejas artesanais

10h – Recreação infantil do Sesc

11h – Trupe Lá na Lona - “Vivenciando o Circo”

13h – Show da cantora Sandra Portella

16h – Encerramento



Domingo, dia 05, no Parque Municipal



11h – Trupe Lá na Lona “Vivenciando o Circo”

13h – Contação de histórias por Vanda Maria Ferreira