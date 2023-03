Uma nova temporada do Palco Central, projeto que visa ao compartilhamento do palco entre artistas e público tem início nessa terça-feira (14), às 18h30, com a apresentação "Esquinas & Vielas: O Desafio". Nessa edição, estão previstas 19 apresentações, todas elas de espetáculos selecionados e premiados via edital.

Sob o formato de batalha de danças urbanas, 16 bailarinos irão mostrar suas habilidades artísticas, em um total de quatro etapas. O júri será formado pelo público, que escolherá a melhor performance. De acordo com o Coordenador do projeto Esquinas e Vielas, Raul Magalhães, a iniciativa que surgiu em 2019 com o intuito de atuar em diversas frentes sociais, tem como foco as expressões das danças urbanas.

Ele destaca que o formato permite ineditismos, desde dançarinos se apresentando pela primeira vez no palco do teatro até um público leigo tendo esse primeiro contato com a expressão artística e decidindo pelo melhor dançarino. A apresentação conta ainda com um DJ e um MC, que comandarão a sonorização das apresentações. Raul afirma que o público pode esperar um belíssimo show de danças, improvisos, muita energia e muita música.

Para se inscrever para a batalha, o canal é o Instagram do Esquinas & Vielas(@esquinas.vielas). Lá, os organizadores abrirão espaço para as inscrições, que serão gratuitas.A entrada para a apresentação no dia 14 é franca, e os ingressos, que são limitados, já podem ser retirados na recepção do Cine-Theatro Central, de terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Sábado, das 9h às 12h.



A lista com os premiados desta edição do Palco Central pode ser conferida no site do Cine-Theatro Central.