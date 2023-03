O concurso Miss Beleza Gay Juiz de Fora acontece pela segunda vez no município, no dia 15 de abril. As inscrições terminam no dia 30 de março e podem ser feitas pelo link no instagram do concurso, @missbelezagayoficial. Podem se inscrever candidatos do sexo masculino, sem intervenções cirúrgicas grandes e sem próteses de seios. A vencedora garante vaga no maior certame gay do Brasil, o Miss Brasil Gay Oficial, representando o estado do Tocantins.



O coordenador do evento, Fernando Valério, destacou a necessidade de ser realizar um evento como este. “Realizar este evento é afirmar a vanguarda da cidade quando pensamos na arte transformista brasileira, pois o Miss Beleza Gay Juiz de Fora vem em consonância com o Miss Brasil, que é um evento tombado na cidade. O nosso evento é para falar sobre vidas e luta contra o preconceito”.

Segundo a organização, as candidatas desfilaram com traje de gala e serão avaliadas por um corpo de jurados especializado. Além do título o evento terá premiação para os melhores trajes, segundo e terceiro lugares.



A noite será embalada com apresentações e shows exclusivos de Drag Queens residentes do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Juiz de Fora. A apresentação ficará por conta de Thales Tácito e Barbara Moreira. O evnto tem a produção artística de ÚrsulaScavoline, Produção executiva Rhuan Fontes, direção de Produção Rodolfo Carlos Scavoline e produção de operações de Bruna Rocha.



Mais informações estão disponíveis no instagram do evento @missbelezagayoficial .

