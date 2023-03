A Praça Poeta Daltemar Lima, localizada no bairro Bom Pastor, Zona Sul, receberá um evento de adoção responsável no sábado (1º), das 8h às 13h. A ação é promovida pela Associação Amor Não Tem Raça -JF. Participam da ação 20 animais: 9 cães filhotes, 6 adultos e 5 gatos filhotes. Para adotar, o candidato deverá apresentar documento com foto e cópia do comprovante de residência.

O interessado passará por uma entrevista e, caso esteja apto, assinará o termo de adoção. Todos os animais estão vacinados e os adultos já estão castrados. No local, também podem ser doados itens como ração, patê, roupa cirúrgica e colar elizabetano.