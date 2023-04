O pianista Guilherme Veroneze apresenta o concerto "Saudação: música clássica contemporânea" no Cine Theatro Central, em Juiz de Fora. O evento é gratuito e entra na programação do Palco Central, na próxima terça-feira (18), a partir das 18h30.



No concerto Saudação, o pianista Guilherme Veroneze apresenta um recorte do repertório internacional desta música clássica feita nos dias atuais, com composições autorais e obras assinadas por Philip Glass, Ludovico Einaudi e Yann Tiersen.



O artista

O jeito atual de fazer música clássica é conhecido como estilo neoclássico e um nome fundamental para compreender esse cenário é o do estadunidense Philip Glass que passou a compor música para piano explorando uma nova sonoridade. Com isso, especialmente, a partir dos anos 1980, a sua composição apontou novos caminhos para se fazer música.

É neste contexto que se insere o trabalho artístico do pianista Guilherme Veroneze que compõe músicas com uma sonoridade, eminentemente, calma e contemplativa. Se o mundo está pedindo mais ação, mais velocidade, mais e mais, a composição neoclássica de Guilherme é uma resposta que vai na contramão disso e serve como um convite para parar e contemplar. É o respiro necessário para esses nossos dias acelerados de ruídos de informação e estímulo por todos os lados.

“O piano é a minha voz, a minha forma de expressão e, com as minhas músicas, eu busco despertar bons sentimentos e levar um pouco de paz para as pessoas. Vai ser uma experiência única tocar no principal palco da cidade, rodeado pela área central e todo o seu movimento”, comenta Guilherme.

Tags:

guilherme veroneze | pianista