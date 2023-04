Os ingressos para a segunda edição do Independência Vibra, que contará com show das bandas Cidade Negra, Jeito Moleque e ETC já estão disponíveis e são vendidos por meio da plataforma Uniticket ou, ainda, de forma presencial, das 12 às 20 horas na Praça de Alimentação do shopping, no piso L2. As apresentações acontecem no dia 6 de maio, das 15h às 22h, na área externa do estacionamento.



O público poderá escolher entre duas modalidades de ingressos, que são para a área Independência Vibra, com venda de bebidas, e a Backstage, com open bar.



O festival reúne o reggae do Cidade Negra, que desde os anos 1990, quando alcançou popularidade em todo o país, leva uma mistura de ritmos como pop rock, soul e mpb, o pagode paulista do Jeito Moleque, que também incorpora características de outros ritmos em suas composições e a juiz-forana ETC, que tem mais de uma década de estrada e trabalha com o raggae e nova mpb