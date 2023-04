Evento com programação gratuita ocorre no próximo sábado (15), das 13h às 18h, no Moinho A Editora Paratexto, em parceria com o Moinho, realiza, no próximo sábado (15), das 13h às 18h, um evento especial em comemoração ao “Dia Nacional do Livro Infantil”. A programação inclui oficinas de escrita e ilustração, contação de histórias, bate-papo e lançamento de livros de autores mirins, além de uma feira de livros. Toda a programação é gratuita e as crianças precisam estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. O evento acontece no auditório do Moinho (Avenida Juscelino Kubitschek, 900, Francisco Bernardino).



Fernanda Vizian, editora e organizadora do evento, afirma que o objetivo do evento é ampliar o acesso da população juiz-forana aos autores, ilustradores, artistas e livreiroslocais. “Comemorar uma data como essa é, sobretudo, reforçar a importância da leitura desde a mais tenra idade, uma vez que o livro é um importante instrumento de cidadania. Por isso, pensamos em um cronograma de atividades gratuitas de fomento à escrita, leitura, arte e cultura”, disse.



Na programação estão incluídas as oficinas: “Criando meu livro”, voltada para crianças de 8 a 10 anos que, a partir de técnicas simples e lúdicas, as crianças irão escrever uma história e criar, de forma artesanal, seus próprios livros; e a oficina de ilustração com professores da escola Grimorium, voltada para 11 a 13 anos. Haverá, também, contação de histórias com a autora de livros infantis Juliana James. Encerrando a programação, quatro autores mirins farão o lançamento de seus livros!



Para outras informações, basta entrar em contato com a Editora Paratexto: 32 99938 3817.



Origem da data



A escolha da data é uma homenagem ao escritor brasileiro pré-modernista Monteiro Lobato. Ele nasceu em 18 de abril de 1882, motivo pelo qual esse dia é comemorado o “Dia Nacional do Livro Infantil”.

Lobato, que dedicou grande parte de sua vida à literatura infanto-juvenil, é considerado o precursor da literatura infantil no Brasil e da literatura paradidática, a qual reúne brincadeira, leitura e aprendizado.

Dentre suas obras infantis, a mais destacada é o “Sítio do Pica-pau Amarelo”, uma coleção de aproximadamente 25 livros de histórias, escritas entre 1920 e 1947.



Programação



• Atividade: Oficina “Criando meu Livro”, com Fernanda Vizian

Público-alvo: crianças de 8 a 10 anos

Data: 15/04

Horário: 13h30 às 15

Local: salas 1 e 2 – 5º andar Moinho

Inscrições: https://forms.gle/peFLUnVeymCVPfNB7

• Atividade: Contação de Histórias, com Juliana James

Data: 15/04

Horário: 15h às 16h

Local: Auditório - 5º andar Moinho

• Atividade: Oficina de ilustração, com Grimorium Escola de Artes

Público-alvo: crianças de 11 a 13 anos

Data: 15/04

Horário: 16h às 17h

Local: sala 3 – 5º andar Moinho

Inscrições: https://forms.gle/eaQz9AbJdNAjbdV78

• Atividade: lançamento de livros autores mirins

Data: 15/04

Horário: 17h às 18h

Local: Auditório – 5º andar Moinho

