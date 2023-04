Reforçando a premissa de reconhecer a presença corpo gordo naturalmente na sociedade, provocando uma mudança no olhar e ressaltando a beleza que inclui curvas e medidas que extrapolam o padrão, a edição de abril da Feira de Moda Plus Size de Juiz de Fora (JF Plus Size) contará com um desfile das candidatas do Miss Plus Size Juiz de Fora neste sábado (15), das 11h às 20h no Moinho (Avenida JK, 900). A ação celebra a beleza e a diversidade das mulheres gordas da cidade.

Para além do desfile, a iniciativa também busca ampliar a oferta de opções de moda para um público com estilo diverso. A idealizadora da JF Plus Size, Kalli Fonseca, conta que a curadoria das marcas que participam da feira busca atender diferentes objetivos, necessidades e realidades. “A ideia de inclusão também está em possibilitar que todos os públicos possam ser contemplados. Tanto a pessoa que pode pagar pouco e precisa de itens mais baratos, quanto quem quer investir em roupas que tenham informação de moda, com tecidos naturais, pintados à mão, entre outras características.”

É também a possibilidade de encontrar o presente ideal para as mães com antecedência, contribuindo para que elas se expressem com algo pessoal, que fuja de escolhas genéricas e sem personalidade. A JF Plus tem opções de lingerie, fitness, casual, festa, praia, calçados, acessórios, e até mesmo artigos para casa, para agradar a todas. Conta ainda com marcas masculinas e infantis.

Com isso, a JF Plus Size reúne a qualidade e o compromisso dos empreendedores que caminham com a feira desde o início e recebe novos parceiros, vindos de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Pequeri, Santos Dumont e São João Nepomuceno. “Conseguimos a cada edição aumentar essa diversificação das marcas e possibilitar essa abertura de oportunidades de compra para todos os tipos de pessoas. Tanto em relação ao tamanho, quanto no quesito preço. Temos peças para todos os gostos e todos os bolsos”, reitera Kalli.

Outras novidades, como a realização de sorteios durante o evento e a plataforma que grava vídeos em 360 graus contribuem para a interação e entretenimento dos visitantes, junto com toda a estrutura que o público conhece, que inclui entre outras atrações, delícias gastronômicas e chopp, para proporcionar um dia de diversão e integração para toda a família.