Uma maratona cultural vai mobilizar a região Nordeste de Juiz de Fora no próximo sábado (22) quando acontece a primeira edição do Festival Multicultural de Arte Urbana. Inteiramente gratuito e livre para todos os públicos, o evento será realizado na Praça Áureo Carneiro, no Bairro Grama, a partir das 10h30, com encerramento previsto para 20h30. A programação inclui música, dança, grafite, exposição de artes, skate e brincadeiras para crianças.

O evento é organizado pelo grupo de rap Quinta Dimensão, formado por Negro Lee, Daniel Maloka, TianoW, XM e Kirchmaier. O patrocínio é do edital Cultura da/na Quebrada, do Programa Cultural Murilo Mendes, mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e gerido pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).

Conforme Negro Lee, o Grama é um bairro periférico, com uma vulnerabilidade relativamente alta, que precisa de atividades de cultura e entretenimento. “Moro aqui há 30 anos e vejo jovens talentosos se perdendo no crime. Acredito que a arte seja uma grande aliada na busca por uma sociedade melhor.” Ele destaca ainda que o evento busca fomentar o comércio local e incentivar artesãos independentes, que vão comercializar seus produtos em barraquinhas montadas na praça.

Sobre as atrações, Negro Lee afirma que o festival busca abrir espaço para artistas locais mostrarem seu trabalho, o que é uma forma de incentivar suas carreiras. “A seleção dos cantores e das cantoras aconteceu a partir da análise de apresentações em eventos diversos, como batalhas de rap, e também no circuito noturno da cidade. Já a cantora Afrodite foi convidada pela produção, por ter uma longa caminhada na cena musical de Juiz de Fora. Acreditamos que dividir o palco com artistas mais experientes é importante para os que estão começando. É uma forma deles absorverem experiências e se sentirem validados.”

Para a estreia do Festival Multicultural de Arte Urbana, a expectativa é de reunir entre 250 e 300 pessoas. “A ideia é seguir buscando editais de patrocínio para que sejam realizadas novas edições do evento,” revela Negro Lee. Ele informa ainda que a infraestrutura do evento inclui um palco de 6m x 8m, som e iluminação de qualidade, banheiros químicos e segurança da Polícia Militar.



Programação

- 10h30 a 13h - Abertura do evento e brincadeiras para as crianças



- 13h - Show Gregori Lores



- 13h30 a 14h30 - DJ N9V3



- 15h - Show Afrodite



- 16h - DJ N9V3



- 16h30 - Batalha de Breakdance



- 18h - Show Quinta Dimensão



- 19h40 - Show Nós por Noiis



- 20h30 - Encerramento