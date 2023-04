O concurso Miss Universo Minas Gerais 2023, acontece em Juiz de Fora, no próximo domingo (30), com a participação de 33 candidatas que buscam a coroa. Segundo a organização do evento, etapas preliminares acontecem na sexta-feira (28) e no sábado (29), as candidatas passam por diversas avaliações, como entrevistas e desfiles, além de serem avaliadas em aspectos como beleza, simpatia, elegância e postura. As candidatas que se destacam nessa etapa são escolhidas para a grande final do concurso, no domingo.



Ainda de acordo com os organizadores, o concurso deste ano apresenta uma novidade que traz mais diversidade à competição: pela primeira vez na história, uma mulher trans, a Miss Universo Divinópolis Ariella Moura, e uma mãe, a Miss Universo Patos de Minas Tatiana Gonçalves, concorrem ao título. Isso se deve à mudança nas regras da competição, anunciada em agosto de 2022 pela CEO do Miss Universo, Amy Emmerich, que agora permite a participação de mulheres casadas, com filhos e também as mulheres trans.



Os desfiles preliminares serão realizados no piso L2 do Independência Shopping, em frente à Renner, na sexta-feira (28), a partir das 17h, e no sábado (29), a partir das 18h. Já a grande final acontecerá no Trade Hotel, no domingo (30), às 22h. As etapas serão também transmitidas ao vivo pelo canal oficial do Miss Universo Brasil no YouTube.



Desfile beneficente pela causa pet



Além de reunir a beleza e a elegância das candidatas, o Independência Shopping promove, em parceria com o Miss Universo Minas Gerais, uma ação beneficente no domingo (30) direcionada à causa animal.



Às 14h os visitantes do empreendimento irão desfilar com seus bichinhos, entrando no clima do concurso. Para participar basta realizar a inscrição no SAC do shopping mediante doação de ração, que será destinada aos tutores cadastrados pela ONG Ajuda.



Em seguida, a partir das 15 horas, haverá um desfile das candidatas a miss com 15 pets da ONG Ajuda e que, logo após o desfile, ficarão disponíveis ao lado da passarela para encontrar novos lares a partir da adoção.