A Quadra do Real Grandeza recebe no próximo sábado (29) por meio do 'Buteco do Tokaê', o artista diretamente do Rio de Janeiro, do Quintal do Zeca Pagodinho, Alamir Quintal. Segundo o vice-presidente do Real Grandeza, Ney Gerald, o evento acontece todos os sábados e sempre com um convidado especial.

Ainda de acordo com Gerald, o evento conta com muita cerveja gelada, churrasquinhos, drinks e Fritas. O grupo Tokaê promete muito samba e alegria para o evento.

O evento acontece das 16h às 23h30. A Quadra do Real Grandeza fica na Avenida Brasil, 1220. Costa Carvalho, Juiz de Fora.