A artista Sandra Portella, a dupla Renan e Christiano e o Coral da UFJF vão se apresentar em frente à Câmara Municipal de Juiz de Fora nesta sexta-feira (28), como parte da programação dos 170 anos da Câmara Municipal.

Com a previsão de início para as 18h, o evento está incluído nas festividades realizadas ao longo de toda esta semana para celebrar o aniversário da Câmara Municipal. Além do show, ainda tem mais festa: o Legislativo ainda vai enterrar, ao meio-dia da próxima sexta-feira (28) a Cápsula do Tempo planejando os próximos 30 anos de Juiz de Fora – a participação é aberta à toda a população.

