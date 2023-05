Virgem Santa, Nossa Senhora, Aparecida, Guadalupe, Fátima, Madona ou simplesmente Maria. São muitos os títulos e faces desta mulher que marcou a história da humanidade. Uma figura feminina presente na vida e no imagético de milhares de pessoas ao redor do mundo, simbolizando amor, proteção e devoção.

É reunindo obras de arte que traduzem essa forte ligação que o Museu de Cultura Popular, instalado no Forum da Cultura, apresenta ao longo de maio a nova exposição “Marias”. O mês escolhido para exibição das obras é tradicionalmente marcado por celebrações populares de cunho religioso, voltados à imagem de Nossa Senhora.



A mostra, que chega à sua 18ª edição, traz ao público as diferentes representações da mãe de Jesus Cristo, inspiradas por relatos de suas aparições, milagres e por outras ocasiões especiais ligadas à santa.

Mais do que abordar religiosidade, a exposição é uma exaltação à capacidade humana de criar beleza através de conexões com o transcendental, com a fé e com outros tantos elementos considerados sagrados e divinos para muitos.



Ao todo são 30 peças que carregam, em cada detalhe, a presença marcante de traços regionais e culturais do Brasil e do mundo. Dentre elas, destacam-se obras que representam Nossa Senhora da Conceição, como a de autoria de Ida Vasconcelos, produzida em cerâmica, e a de Hélio Petrus, confeccionada em madeira policromada e que carrega a identidade muito peculiar da arte mineira.

Da Itália vêm peças notáveis, como uma réplica da Pietá de Michelangelo em mármore branco e um tríptico – obra composta por três pinturas unidas por uma moldura tríplice – que ilustra a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.



Também merece destaque a pintura “Nossa Senhora” (162 X 65 cm), da artista juiz-forana Marilda Maestrini (1943-2021). Feita em tinta acrílica sobre tela, nos anos 1990, a peça traz a imagem de Maria em traços intensos e tonalidades que encantam o olhar. A artista, que lecionava pintura terapêutica, ficou conhecida por seu trabalho multifacetado, pela espontaneidade ao pintar na frente das pessoas e por suas pinceladas aleatórias.



A mostra “Marias” segue até o final do mês, com visitações gratuitas e abertas ao público em geral, de segunda a sexta, das 10h às 19h.

Visitações em grupos podem ser agendadas previamente através do e-mail forumdacultura@gmail.com ou pelo telefone (32) 2102-6306. O tempo médio de visitação é de 25 minutos.



Museu de Cultura Popular – UFJF

Com um rico acervo de mais de 3 mil peças, o Museu de Cultura Popular é um importante espaço de preservação, resgate e valorização da arte oriunda de expressões e tradições populares.

Entre estatuárias, artefatos indígenas, brinquedos antigos, peças de crenças religiosas e outros diversos itens, das mais distintas origens, o visitante tem a oportunidade de realizar uma verdadeira viagem a outros tempos e locais, muitas vezes desconhecidos. O museu abriga objetos da cultura nacional e também de estrangeiras.



As peças, de natureza singular, aguçam a curiosidade e atuam como pontos de contato entre pessoas e culturas diferentes, propiciando dessa forma, um intercâmbio extremamente importante para sociedade.

O Museu, criado em 12 de março de 1965 – data que marcou o centenário do folclorista Lindolfo Gomes –, foi transferido para o espaço do Forum da Cultura em 1973, sendo doado à UFJF em 30 de setembro de 1987. Sua origem está no trabalho do Prof. Wilson de Lima Bastos, que criou o então chamado “Museu do Folclore”, mais tarde renomeado como “Museu de Cultura Popular”.



Forum da Cultura

Instalado em um casarão centenário, na rua Santo Antônio, 1112, Centro, o Forum da Cultura é o espaço cultural mais antigo da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Em atividade há mais de quatro décadas, leva à comunidade diversos segmentos de manifestações artísticas, abrindo-se a artistas iniciantes e consagrados para que divulguem seus trabalhos.