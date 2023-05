O Cine-Theatro Central recebe o grupo juiz-forano Hugo Schettino Blues Trio, no dia 16 de maio, às

18h30, para nova apresentação viabilizada pelo projeto Palco Central. A banda formada por Hugo

Schettino, Felipe Mancini e Guillermo Arantes Negrito apresenta o show “Everyday I Have The Blues -

A história do Blues”, prometendo uma verdadeira imersão nesse universo através das músicas e da

dramaturgia típicas do gênero. A direção é de Lívia Machado.



O trio, criado em 2019 pelos três amigos, tem o blues como o estilo musical principal, mas não

dispensa em seu repertório o jazz, o country, o soul e, claro, a música brasileira. Ao longo dos quatro

anos de história, a banda já se apresentou em diversas casas de show da região e contou com

parcerias com diferentes músicos.



Para o grupo, se apresentar no Palco Central é um marco, a consagração e o reconhecimento de todo

um trabalho que vem sendo gestado. “Contar um pouco da história do blues e a experiência que

temos com esse gênero musical em um espaço como o Cine-Theatro Central, em um evento gratuito

e de acesso a toda a população, é devolver ao povo o que sempre foi dele”.



Trata-se da décima apresentação do projeto Palco Central a partir do edital 2023, sendo que a

apresentação do Hugo Schettino Blues Trio aborda a história do estilo musical desde suas origens, a

partir de um grupo de afrodescendentes da região do Delta do Mississippi, no Sul dos Estados

Unidos, percorrendo diferentes épocas, de meados do século XIX, até os dias atuais.