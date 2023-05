A Prefeitura de Juiz de Fora divulgou nesta segunda-feira (15) a programação do circuito dos eventos agropecuários de 2023, os tradicionais Torneios Leiteiros e Encontro de Cavaleiros e Amazonas. Neste ano, serão realizadas 12 festividades entre os meses de junho e agosto em diversas localidades do município.

Segundo a Prefeitura, o objetivo dos eventos, realizados há mais de três décadas no município, é celebrar e divulgar a produção agropecuária do município, estimular o comércio local de alimentos, bebidas e produtos agropecuários, além de proporcionar interação e diversão entre a população urbana e rural.

Os eventos contarão com diversas atrações gratuitas, entre elas shows, brincadeiras para as crianças por meio do Projeto JF Lazer, tradicional competição da produção leiteira, mostra de bezerras, provas com cavalos, entre outras atividades agropecuárias.

Para a realização dos eventos de 2023, as comissões organizadoras participaram do processo de inscrição 002/2023, da PJF, que é responsável pelo apoio operacional, fornecimento de infraestrutura móvel e também dando suporte na interlocução entre os órgãos necessários para execução dos festejos.

Confira as datas:

XVI Torneio Leiteiro de Filgueiras - 1 a 4 de junho

38° Torneio Leiteiro de Pirapetinga - Morro Redondo - 8 a 11 de junho

31° Torneio Leiteiro e 2ª Expoagro de Humaitá - 15 a 18 de junho

18° Torneio Leiteiro de Penido - 22 a 25 de junho

30° Torneio Leiteiro de Pires e Mostra de Bezerras - 29 de junho a 2 de julho

36° Torneio Leiteiro de Rosário de Minas - 6 a 9 de julho

28º Torneio Leiteiro de Sarandira - 13 a 16 de julho

24° Encontro de Cavaleiros e Amazonas e 1ª Mostra de Bezerras de Igrejinha - 20 a 23 de julho

37ª Expofeira de Gado de Torreões - 27 a 30 de julho

XI Agrofest e 8° Torneio Leiteiro Vila Almeida - 3 a 6 de agosto

8° Torneio Leiteiro e 2ª Mostra de Bezerras de Angolinha - 10 a 13 de agosto

17° Torneio Leiteiro e 1ª Copa de Marcha de Valadares - 17 a 20 de agosto





