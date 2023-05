Em Minas Gerais é correto afirmar que qualquer coisa é um trem. Essa palavra faz parte da cultura desse povo cativo e carismático. O que também faz parte da característica do mineiro é a paixão pela boa gastronomia e por uma boa cerveja. Amarrando todos estes amores, o Festival TremBier se prepara para mais uma edição e ocupa a cidade de Tiradentes entre 19 e 21 de maio com programação gratuita.

Segundo a organização, desta vez, o evento terá duas casas e se prepara para sua maior edição. A começar pelo Largo das Forras, no Centro de Tiradentes, que recebe seis cervejarias convidadas e ainda uma escola cervejeira. Os estabelecimentos comercializam cervejas de diferentes rótulos, aromas e sabores para degustação, enquanto representantes da escola cervejeira se empenham em lecionar sobre a bebida e contam um pouco de sua história, preparo, diferenças, curiosidades, aspectos e consumo.

A outra casa é o Santíssimo Resort. Nesse espaço, será preparada uma estrutura de ponta para receber programação musical e ainda outras 45 cervejarias que também irão comercializar seus produtos. Da mais pedida nos bares brasileiros, a pilsen, até a saborosa e encorpada ipa, são dezenas de rótulos que estarão disponíveis aos consumidores.

“Após comemorarmos 10 anos de sucesso do TremBier, em 2022, estamos preparando a maior edição do evento. Queremos receber o público para um abraço gigantesco e comemorar a alegria do reencontro. Assim como nos anos anteriores, em 2023 assumimos o papel de fomentar a economia local e a cultura cervejeira da região. Para isso, selecionamos marcas que tenham representatividade por essas bandas de cá e que, de certa forma, se comuniquem bem com nosso povo”, exclama Luiz César Costa, idealizador do festival.

Como Luiz mencionou, o festival é enraizado nas prateleiras de Minas Gerais e para valorizar a gastronomia local, a equipe de produção prepara a participação de 30 restaurantes locais para representar a tradicional culinária do estado. Além, obviamente, dos diversos bares, restaurantes e outras casas que a própria Tiradentes oferece ao turista.

“O mais incrível de um festival em Tiradentes é que o turista além de poder aproveitar o festival, também pode desfrutar de uma cidade mágica. Nos horários livres, as pessoas podem passear pelas ruas histórias, fazer uma trilha, conhecer as igrejas barrocas ou até fazer um passeio de Maria Fumaça, que foi a inspiração para o nome do TremBier”, salienta Luiz César.

Muito além da pura cerveja e comida, o encontro também traz consigo uma programação musical para agradar a todos os gostos. Além de muita música, contemplando estilos musicais diferentes, o evento também prepara uma ala kids para as crianças poderem aproveitar da melhor forma possível. Tudo de forma gratuita.

Mantendo a tradição, também não faltará a Corrida Alcoólica. Ponto alto de toda festa. Trata-se de um percurso de 5km, trafegando pelas ruas de Tiradentes, meio a Serra São José, no dia sábado, 20 de maio, às 10h, no qual os competidores têm a missão de sair do ponto de largada e chegar ao ponto final passando por estações com degustação de chop ao longo do trajeto. Esta é a única parte do TremBier que tem é cobrada a parte. O valor parte de R$ 145,00 e o participante tem direito a um Kit com camisa, caneco e cordão, medalha de participação e chope para hidratação. A inscrição pode ser feita no Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/corrida-alcoologica/1909959).

“A Corrida Alcoólica é muito divertida. Os participantes sempre se divertem muito. Mas também, imagine só! Você inicia o trajeto em Tiradentes, passa pelas belíssimas paisagens da Serra São José e retorna para a cidade revigorado tanto pelo esporte, quanto pela natureza e ainda pelos pit stops para hidratação com cerveja. É muito bacana e é um dos pontos altos do TremBier certamente”, brinca o idealizador.

Para participar das atividades gratuitas, tanto no Largo das Forras quanto no Santíssimo Resorte, não carece de inscrição e a entrada é livre para circulação. Esta é uma oportunidade para toda a família e também petfriendly. Para as crianças, será instalado um espaço kids com brinquedos gratuitos, na área do resort. Menores de 18 anos são permitidos apenas acompanhados dos pais ou de um responsável legal.

Cerca de 30 mil pessoas são aguardadas ao longo dos três dias de evento. O TremBier é um evento organizado, idealizado e produzido pela LuTh Produções e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Tiradentes, do Contor e do Sebrae.

Sobre o TremBier



O Trem Bier Festival nasceu em 2012, totalmente dedicado às cervejas artesanais e idealizado pelo empresário e chef de cozinha Luiz César Costa. Batizado em homenagem à charmosa Maria Fumaça e ao jeito mineiro de falar, o TremBier consolidou-se como um dos principais encontros cervejeiros do Brasil, com expectava de ocupação de 99% das pousadas e restaurantes da charmosa Tiradentes.