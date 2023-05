Atividades voltadas para a saúde e bem estar das mães, entretenimento para as crianças e educação ambiental para todos, estão programadas para o "Domingo no Parque" que acontece neste domingo (21) no Parque Natural Municipal da Lajinha.

Programação:

21/05 - 9h às 12h

9h às 12h: Faculdade Suprema

Ações voltadas para a saúde: aferição de pressão, glicemia e IMC (índice de massa corporal), entre outras;

9h às 12h: Wizard idiomas

Estande com brincadeiras para crianças;

9h às 12h: Hiperrol Embalagens

Para ganhar um brinde e concorrer a um sorteio: Descarte as embalagens plásticas flexíveis, limpas e secas no coletor do Projeto Cidadão Consciente;

9h às 12h: Secretaria de Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur)

Atividades lúdicas de Educação Ambiental;

9h30: Encontro do Grupo de apoio à perda gestacional neonatal - Grupo Luz

Centro de Educação Ambiental - Cedam;

10h: Susana Assis

Dança Circular (prática de bem estar e harmonia);

11h: Valber Meirelles

Apresentação infantil (música, história e teatro).