A Estação Cultural apresenta uma uma noite de Gafieira na Estação nesta sexta-feira (19), a partir das 20h. A atração conta com o som de Alexandre Pereira e o Samba do Galo, com repertório de samba para fazer o público dançar. A atração também terá venda de bebidas e petiscos. A parceria entre o grupo musical e a equipe de dança da Estação Cultural promoverá um aulão gratuito de gafieira a partir das 19h.

A Estação Cultural fica na Rua Halfeld, 235, na Praça da Estação e os ingressos podem ser adquiridos via WhatsApp: (32) 98865 0939.