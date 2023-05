O espetáculo “Quizomba” vai levar a alegria e a energia do carnaval para o palco do Teatro Paschoal Carlos Magno, na Rua Gilberto de Alencar, atrás da Igreja de São Sebastião, Centro, no próximo sábado (27), às 19h30. Reunindo ritmistas das oficinas do grupo Charmosas do Tamborim, o show terá nos vocais os cantores Alexandre Pereira e Aline Crispim, interpretando um repertório com sambas-enredos que abordam a temática africana.

A coletânea inclui sambas marcantes de escolas como Mangueira, Salgueiro e Portela, entre outros consagrados na Passarela do Samba carioca. “A proposta é festejar o Dia da África, comemorado em 25 de maio”, afirma Yara Oliveira Canuto, diretora do Charmosas do Tamborim. Ela antecipa que a apresentação terá ainda participação de personalidades da folia de Juiz de Fora, como o Rei Momo Johnny Mello e a Rainha do Carnaval 2023 Michelly Santos.

Os ingressos com preço promocional de R$10 podem ser adquiridos antecipadamente na Rua Braz Bernardino, 58, Centro. No dia do evento, o público poderá comprar o convite na portaria do Teatro Paschoal, a R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada com comprovação).

O Teatro Paschoal Carlos Magno é mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), com gestão da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).





Cantor | Cultura | Espetáculo | Samba | Show | Teatro | Teatro Paschoal Carlos Magno