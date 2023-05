Para fechar a agenda de maio do projeto Palco Central, a banda Tatá Chama e as Inflamáveis realiza o show Fogo-Fátuo na próxima terça-feira (30). No espetáculo, o grupo apresenta as faixas do disco homônimo, que pode ser encontrado nos streamings. As músicas misturam composições e criações dos seis integrantes e parcerias com artistas locais.

A concepção do disco passou pelos momentos de isolamento social causados pela andemia de Covid-19, e esse contexto influenciou as emoções e vivências transmitidas na produção. “Fogo-Fátuo é uma obra que fala sobre densidade e esperança, ressaltando a importância de compreender a impermanência entre os

afetos, desafetos, nascimentos e mortes que permeiam nossas existências e relações”, afirma a banda.

O show seguirá o fio do disco, com apresentação das 12 faixas na íntegra, além de releituras de canções de trabalhos anteriores e de outros artistas que são inspiração para o grupo. Ao longo do espetáculo, serão representados os ciclos que regem a experiência humana, com a ideia de que “a vida continua acontecendo independente de nós”, destaca a produção.

Fogo-Fátuo - Tatá Chama e as Inflamáveis

Dia 30 de maio, terça-feira, às 18h30, no Cine-Theatro Central (Praça João Pessoa s/nº – Calçadão da Rua Halfeld – Centro – Juiz de Fora, MG). A entrada para assistir ao espetáculo é pela portaria lateral, localizada na Galeria AzariasVilela.

Classificação: Livre

Entrada franca: Ingressos limitados a 120 pessoas, com retirada na recepção do teatro, de terça a sexta, das 9h às 12h, e das 14h às 17h. Sábado, das 9h às 12h. Outras informações: Cine-Theatro Central – (32) 2102-6330.