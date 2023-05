Três DJs e revezarão no Baile ZumZumZum, marcado para ocupar o Viaduto Hélio Fadel no Centro, no próximo domingo (4), das 14h às 20h. O evento é gratuito e livre para todos os públicos. A seleção de ritmos mistura samba, manguebeat, maracatu, dancehall, rock, tropicália entre outros.

A estrutura do evento, inclui trailers vendendo alimentos e bebidas: Chopp artesanal São Bartolomeu, acarajé da Dione, sanduíches e espetinhos do Pimonn Lanche.

A organização do baile comenta que o intuito é movimentar e ocupar a cidade, levando as pessoas a conhecerem mais a cultura DJ, novos estilos musicais, dançar ao ar livre, com músicas que estão fora do que é reproduzido no mainstream, conforme reforça, Fausto Mota, organizador que também é um dos DJs do evento. Além dele, conhecido como DJ FaustoZ, o baile terá o DJ Pedro Paiva, do Vinil é Arte, além da participação especial do DJ Fofão.

Fausto adianta que a proposta do evento é a experiência híbrida entre o som analógico do vinil e o formato digital, promovendo uma viagem musical, que também atravessa o tempo, por meio do repertório que une canções de várias épocas e de vários lugares. O público poderá dançar ao som do reggae, forró, rap, soul, sambareggae, funky, dub, afrobeat, coco, cumbia, miami bass, carimbó, salsa, tropicália, merengue, afrobeat, ijexá, dancehall, brega, frevo, samba-rock e grooves, conforme Fausto.



A ação tem o patrocínio do Edital Esparrama, que integra o Programa Cultural Murilo Mendes, mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e gerido pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).



Pedro Paiva e FaustoZ vêm fazendo parcerias desde 2021, tanto no evento “Baile da ZumZumZum convida Vinil é Arte”, que já teve três edições, quanto em outras experiências em cidades mineiras, como Tiradentes, Barbacena e Viçosa.

Em 2023, o projeto participou da programação da Mostra da Diversidade. A longa parceria da dupla reforça o entrosamento , que reflete na potência da apresentação. Eles também ressaltam a participação do DJ Fofão é a ‘cereja do bolo’, sendo ele um nome fundamental da história da cena juiz-forana, participando dos primeiros coletivos de hip-hop da cidade e com mais de 30 anos de carreira como DJ.