O Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt), recebe Lessandro

Hebert, sócio da Bossa Nova Investimentos, para o Workshop"Investimento-anjo: o que um

investidor procura?", o evento que desvendará os segredos do investimento-anjo ocorrer´pa

O evento acontecerá na segunda-feira (5), às 14h, na sede do CrittWorking, escritório de uso

compartilhado do Critt localizado em seu prédio sede no campus da UFJF. O evento é aberto para toda a comunidade. É preciso fazer inscrição por meio da plataforma Sympla.



O ministrante do conteúdo é Lessandro Hebert, sócio da Bossa Nova Investimentos, CEO

da Hebert Engenharia e da Coppi Participações e sócio da Nuvini S.A, empresa que está

em processo para IPO na Nasdaq. A Bossa Nova Investimentos é o Venture Capital mais ativo da América Latina; Investimos em startups no estágio pré-seed; Empresas B2B ou B2B2C com modelos de negócios escaláveis e digitais que estejam operando e faturando.

O workshop abordará os temas:

1. Vida de Empreendedor x Vida de Empresário; onde você se encontra ou um dia vai

se encontrar;

2. História de um Grupo com Atuação e Investimentos Multissetoriais;

3. Bossa Nova Investimentos - O Venture Capital mais ativo do Brasil: qual a tese, o

time, os números, como empreendedores e investidores acessam?;

4. Nuvini - os desafios de um 'all in' rumo ao IPO na Nasdaq.