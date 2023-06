O grupo Farra dos Brinquedos é a atração inicial do Diversão em Cena da Fundação ArcellorMittal em junho. A atração carioca faz uma apresentação do espetáculo "Tudo quanto é coisa" neste domingo (4), às 16h no Teatro Solar. A entrada é gratuita e a classificação é livre. O show tem 50 minutos de duração

No show “Tudo quanto é coisa”, o Farra de Brinquedos reúne temas lúdicos aliados à variedade de ritmos para despertar nas crianças o fascínio pela música. Embalado por letras que mergulham no universo dos bichos, das lendas, das fantasias, dos medos, dos questionamentos e das travessuras do imaginário infantil, o repertório transita com delicadeza pelo baião, maracatu, samba, reggae, jazz, disco-music e rock.

Embora tenha como público-alvo, primordialmente, o público infantil de até 10 anos de idade, o quinteto formado por Bebel Nicioli (flauta, clarinete e voz), Carlos Sales (bateria, percussão e voz), Elisa Addor (voz), Pablo Arruda (violoncelo) e Rodrigo Ferrero (acordeom, violão e voz) consegue, através da versatilidade e do requinte sonoro, agradar também aos ouvidos de pais e mães.

Segundo Bebel, há um cuidado para que a música seja feita com autenticidade e verdade, sem subestimar os ouvidos do público, sejam crianças ou adultos. "As crianças são ouvintes exigentes e criteriosas e merecem uma música bem tocada, bem composta, um show bem produzido, pensado para e com elas”, pondera. Ela atua paralelamente na área de educação musical infantil, assim como os companheiros Elisa Addor e Rodrigo Ferrero.

