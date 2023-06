O Parque Municipal de Juiz de Fora terá programação especial neste final de semana, com atividades para todas as idades. Nos dias 10 e 11, a Prefeitura de Juiz de Fora traz a Oficina Aprender com a Natureza, Visitas Guiadas ao Bosque e também o Torneio de Embaixadinhas, sendo aberto e gratuito para a população.

No sábado (10) em comemoração à Semana do Meio Ambiente, celebrado anualmente na primeira semana do mês de junho, o Parque Municipal vai promover a oficina “Aprender com a Natureza”, dessa vez com o tema “Nossa Mata Atântica”. A oficina acontece para crianças entre 9 e 12 anos, das 14h às 16h30.

É importante que as crianças estejam acompanhadas dos responsáveis e também tragam lanche para o piquenique compartilhado. Não é necessário inscrição e o encontro acontecerá na praça central, em frente a lanchonete.

No domingo (11) o Torneio de Embaixadinha Masculino e Feminino acontece a partir das 14h30. No feminino, as categorias serão até 15 anos e adulta, e no masculino, até 13 anos e adulta. Os vencedores serão premiados com medalhas e brindes. Não é necessário inscrição e o encontro acontecerá na praça central, em frente a lanchonete.

E também acontecerá durante o final de semana e no feriado, de 10 a 13, as visitas guiadas ao bosque, tradicional projeto do Parque Municipal onde os visitantes podem conhecer uma área de preservação ambiental. As visitas acontecem duas vezes por dia, às 11h e às 15h.

O Parque Municipal está localizado na Rua do Contorno, 8, no bairro Nova Califórnia, e funciona das 8h às 17h, permitindo a entrada de visitantes até às 16h. Para quem precisa do transporte público, as linhas que atendem o Parque são 520 (Aeroporto), 531 (Nova Califórnia) e 537 (Jardim da Serra), todos descritos no letreiro com “Via Parque Municipal”.

Rua de Brincar

Na manhã deste domingo (11) a Rua de Brincar do bairro Santa Luzia receberá atrações especiais, como brinquedos infláveis, cama elástica, parquinho infantil, jogos de mesa e passeio com carrinho de rolimã. As atividades e brincadeiras acontecerão na Rua Três Ilhas, das 8h às 12h.

O passeio de carrinho de rolimã, em parceria com a Papaléguas Rolimã, acontece a partir das 9h. Serão disponibilizados mais de 30 carrinhos gratuitamente para os interessados, que devem comparecer com calçado fechado, camisa, calça ou bermuda. Além disso, haverá brincadeiras como peteca, bola, corda, jogos de montar e desenhos para colorir. A população poderá contar também com os serviços de aferição de pressão, medição de glicemia, orientações sobre saúde bucal e atendimento jurídico.

As atividades desta edição do Rua de Brincar estão sendo organizadas pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), Juiz de Fora Previdência (JF Prev) e Secretaria de Governo (SG), além das parcerias com a Faculdade Estácio, Papaléguas Rolimã, Clínica MedMais e Colégio Cecon.

O "Rua de Brincar" já chegou a onze bairros de Juiz de Fora: Centro (Rua José Calil Ahouagi, trecho embaixo do Viaduto Helio Fádel Araújo); Benfica (Rua Cel. José Domingos dos Reis); JK (Rua Adailton Garcia); Parque das Águas (Rua José Maestro Quirino); Santa Cruz (Rua Sebastião Schneider); Retiro (Rua Aladim Silva); Ponte Preta (Avenida Gabriel Sobreira); Santa Luzia (Rua Três Ilhas); no Dom Bosco (Rua Manoel Lopes Silva); no Santo Antônio (Rua Octávio Corrêa Maia); e no Jóquei Clube I (Rua José Basílio da Costa).



Rua de Brincar no Centro

Já no Centro, o trecho embaixo do Viaduto Hélio Fádel de Araújo, na Rua José Calil Ahouagi, receberá uma ação de pintura no local. A partir das 8h30, serão realizados desenhos de brincadeiras no chão para que as pessoas aproveitem o espaço. A população poderá participar da ação de pintura, além de realizar atividades ao ar livre no local. A atividade será desenvolvida pela Secretaria de Governo, pela Companhia Municipal de Habitação e Inclusão Produtiva (EmCasa) e pela Secretaria de Planejamento do Território e Participação Popular (Seppop).