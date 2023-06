O espetáculo teatral "Seu Zé" realizado pela produtora Axé Deles, mantida pelo ator e diretor Gabriel Bittencourt e pelo pesquisador e diretor de arte Joathan Pires, será apresentado na Estação Cultural, na Rua Halfeld 235, Praça da Estação, Centro, neste domingo (11), às 20ho espetáculo teatral “Seu Zé” A montagem da foi viabilizada com financiamento do Edital Cultura da/na Quebrada, do Programa Cultural Murilo Mendes, da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF)/Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa). A classificação indicativa é de 10 anos, e os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla. Estão previstas apresentações também nos dias 16 e 18 de junho.



“Seu Zé” é inspirado em Zé Pelintra, uma das mais importantes entidades dos cultos afro-brasileiros, especialmente entre os umbandistas. A peça conta com a colaboração do pai de santo Kelvin Dionatan, da Cabana Óxossi das Matas, e aborda a vida e as relações humanas e sua ligação com a espiritualidade.



Confira a ficha técnica do espetáculo



- Concepção e dramaturgia: Gabriel Bittencourt

- Colaboração dramatúrgica: Gustavo Bacchini e Joathan Pires

- Direção: Gabriel Bittencourt e Iasmim Alice

- Preparação corporal: Iasmim Alice

- Elenco: Gabriel Bittencourt, Gustavo Bacchini e Joathan Pires

- Produção: Axé Deles

- Produção executiva: Marie

- Direção de arte: Gabriel Bittencourt, Joathan Pires e Marie

- Figurino: Marie

- Iluminação: Raissa Salgado

- Trilha Sonora: Maria Anália

- Música Autoral: “Eu nunca estive só" - Bia Gomes

- Fotografia: Nati Martins

- Assessoria de Imprensa: Vinícius Cristóvão