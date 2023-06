A professora Sumaya Lima ministrará a aula do Yoga no Parque neste domingo (18), no bosque do Parque Municipal, que fica na Rua do Contorno, 8, no Bairro Nova Califórnia. O encontro do público está marcado para as 8h50, na Praça Central. O evento é aberto a toda a população, gratuito e não exige inscrição prévia. É pedido que os interessados levem colchonete, canga ou toalha.



O objetivo da iniciativa é propiciar benefícios à saúde, com uma prática que envolve o bem-estar em todos os níveis: mental, físico, emocional e espiritual. A iniciativa recebe inscrições para professores voluntários, que podem fazer contato pelo e-mail parquemunicipaljf@gmail.com, ou pelo instagram @parquemunicipaljf.







