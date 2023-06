Dois espetáculos teatrais serão apresentados neste sábado (17) e domingo (18) na Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel Adelmir Romualdo de Oliveira). Às 16h, a peça será “João e Maria”; já às 18h, o público poderá conferir o espetáculo “A Bruxinha que era boa”. Ambas as montagens são do Grupo Teatral Mis-en-scène e têm direção de Aluizio Júnior.



Os ingressos para os espetáculos estão disponíveis pelo preço promocional de R$ 10 pelo WhatsApp (32) 98812-0996. Caso haja disponibilidade, serão vendidos também na bilheteria da Praça CEU.

Confira as informações sobre as sessões:

- “A Bruxinha que era boa”



- Sinopse: Na narrativa, a Escola de Maldades da Floresta prepara meninas para serem as piores bruxas. Caolha, Fredegunda, Fedorosa e Fedelha, juntamente com Ângela, a protagonista, serão avaliadas pelo bruxo mais malvado da floresta, que escolherá a pior bruxinha de todas e a premiará com a tão sonhada vassoura a jato.



- Elenco: Amanda Verdeiro, Maithe Romano, Laura Fazza, Danielly Conde, Isabella Rocha, Alycia Santos, Maria Clara Moreira, Júlia Almeida, Maria Laura e Vinícius Morais



- “João e Maria”



- Sinopse: Adaptação do clássico infantil sobre os irmãos João e Maria, que são deixados pelos pais na floresta. Perdidos, no meio do caminho encontram uma casinha de doces e... Surpresa!!!!



- Elenco: Cláudia Mesquita, Laura Lorensato, Yasmin Facerole, Caroline Almeida, Mariana Alexandria, Vitória Mendonça e Kauan Gabriel.